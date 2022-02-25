В Гидрометцентре предупредили россиян о пяти аномально теплых днях

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Аномально теплая погода ожидается по всей России в ближайшие пять дней. Таким прогнозов поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Синоптик сообщил, что температура воздуха окажется выше нормы до конца февраля и в начале марта. При этом в европейской части страны аномалии составят 4–5 градусов.

"В Западной Сибири, Красноярском крае – на +8 градусов, а самые крупные аномалии – на Чукотке", – заявил Вильфанд

На полуострове ожидается превышение климатической нормы на 12–16 градусов. Таким образом, днем температура воздуха там будет варьироваться от -4 до -5 градусов.

"Это невероятная теплынь для Чукотки", – подчеркнул эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что в Москве произойдет уменьшение слоя снега до апрельских показателей. В столице сохранится аномально теплая температура воздуха.

До этого сообщалось, что в Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве районов России к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур.

В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной. Ожидается, что выпадет около 25 миллиметров осадков, что меньше нормы.