Синоптики рассказали, когда тепло покинет столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о завершении периода экстремально теплой погоды, передает RT.
Синоптик отметила, что столичный регион сейчас находится в теплом секторе обширного циклона, уточнив, что в понедельник была зарегистрирована самая высокая температура для этого дня.
"Максимальная цифра будет известна позже. Но сегодня была зарегистрирована самая высокая температура для 25 января за последние 140 лет инструментальных наблюдений в Москве", – подчеркнула специалист.
Однако, по словам Поздняковой, в последующие дни характер погоды начнет меняться. Если во вторник, 26 января, в городе будет еще около 0... +2 градусов, то уже 30 января столбики термометров могут опуститься до -2... -7 градусов, уточнила метеоролог.
"Что касается осадков, к нам подойдет следующий циклон, он принесет 27 января осадки в снежной фазе, это может быть мокрый снег и снег, 28 января это будет уже уверенно снег... И в последующие дни будет усиливаться морозец. То есть этот период экстремально теплой погоды с аномалией температуры воздуха у нас завершится к концу месяца", – заключила синоптик.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник столбики термометров показывали +3,8 градуса. Такие показатели побили рекорд 2002 года, когда в городе в этот день было +3,6 градуса. По прогнозам синоптиков, 25 января может стать самым теплым днем с начала текущей зимы.
Синоптики подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.
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