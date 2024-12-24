Онищенко заявил, что птичий грипп остается в числе прогнозируемых вирусов

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Птичий грипп является в России прогнозируемым, сильных изменений сейчас не наблюдается. Такое заявление сделал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве.

"Была описана вспышка в Калифорнии, где-то более 50 случаев было заболевания этим гриппом на территории нашей страны, его мы не выделяли, хотя все диагностики мы имеем на этот счет", – цитирует Онищенко ТАСС.

Между тем в России созданы прототипы вакцины и тест-системы для выявления птичьего гриппа, но необходимости в их применении нет, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, тест-системы разработаны уже на все известные возможные последовательности. Кроме того, их готовы масштабировать, уточнила Попова.