Свыше 400 писем поддержки получили дети из ЛНР, снятые с поезда Тюмень – Адлер

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Более 400 писем поддержки передали саратовские школьники детям из ЛНР, которых сняли с поезда, следовавшего из Тюмени в Адлер, и направили в областную инфекционную больницу Саратова. Об этом сообщила главврач медучреждения Наталия Бакал в своем телеграм-канале.

По ее словам, поддержать ребят решили юные саратовцы, члены "Движения первых". Они привезли письма поддержки, "коробку храбрости", а также устроили флешмоб под окнами палат на территории больницы, рассказала она.

"Настроение у наших пациентов, конечно же, сразу улучшилось, они занялись разборкой подарков и телефонной перепиской с нашими ребятами. Положительные эмоции безусловно влияют на процесс выздоровления!" – указано в сообщении.

Бакал поблагодарила саратовских школьников за неравнодушие и поддержку пациентов. Кроме того, главврач совместно с доцентами Саратовского медицинского университета с кафедры инфекционных болезней у детей провела административный обход детских отделений стационара, где проходят лечение дети из ЛНР. С ее слов, они осмотрели пациентов и с каждым из них пообщались. По телефону она поговорила с родителями, которые спрашивали о состоянии здоровья и лечении детей.

"Также проверила вопрос по организации питания и питьевого режима – без замечаний. Все маленькие пациенты получают назначенное им лечение под круглосуточным наблюдением высококвалифицированного медицинского персонала учреждения", – заключила Бакал.

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что грипп А подтвердился у 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень – Адлер, еще у 39 проявились признаки ОРВИ. Она отметила, что у всех заболевших состояние удовлетворительное.

21 декабря с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей. Их доставили в Саратов и привезли в местную инфекционную больницу. Позже стало известно, что в вагоне поезда скончалась 12-летняя девочка. Следователи завели уголовное дело по факту произошедшего.

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