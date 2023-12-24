Грипп А подтвердился у 61 ребенка, следовавшего в поезде из Тюмени

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Евгений Самарин

Грипп А подтвердился у 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень – Адлер, еще у 39 проявились признаки ОРВИ. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем телеграм-канале.

Сообщается, что на сегодняшний день из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района, заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз – грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция.

Как отметила Пащенко, у всех заболевших состояние удовлетворительное. Остальные дети и 10 сопровождающих лиц здоровы, у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А.

Глава Минздрава ЛНР сообщила, что двенадцать детей переданы законным представителям, в связи с их отказом от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара. Она отметила, что родители всех выписанных детей получили на руки лекарства и рекомендации по дальнейшему наблюдению. По возвращении их в ЛНР все дети будут находиться под наблюдением медиков Краснодонского района.

Ранее в Саратовской области с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей, возвращавшихся из лагеря, из-за поступившей информации об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Позднее стало известно, что в вагоне поезда умерла 12-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

В Депздраве сообщили о замедлении роста сезонной заболеваемости в Москве