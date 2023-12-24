Небольшой снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве 24 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний день недели, 24 декабря, в столице ожидается облачная погода с небольшим снегом, местами умеренным. На дорогах возможны снежные заносы, а также сильная гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза. В ночь на 25 декабря температура может понизиться до минус 5 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 726 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр продлил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 25 декабря. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника. Кроме того, до 21:00 24 декабря также действует желтый уровень опасности из-за ветра и метели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москве будет "очень мягкая зима". Температура воздуха не опустится ниже 5 градусов мороза. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве прогнозируются понижение температур и гололедица. Также специалист не исключил небольшой снег в праздничную ночь.

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