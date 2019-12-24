В Госдуме прокомментировали проект по оценке кредитоспособности россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат комитета Государственной думы по финансовому рынку Алексей Изотов в интервью с Москвой 24 прокомментировал проект "Яндекса" по оценке платежеспособности заемщиков для банков.
По его словам, это решение находится "на грани нарушения законодательства" о предоставлении персональных данных и нужно будет понять, какие данные там будут передаваться.
"Сейчас мы будем оценивать предельную нагрузку каждого физического лица. Сделано это для того, чтобы не было высокой закредитованности у людей и не возникали моменты, когда человек уходит фактически в банкротство и не может больше обслуживать свои долги", – говорит депутат.
Политик отметил, что у нас сейчас очень много людей переходит от кредитных организаций к микрофинансовым из-за того, что они не могут погасить долги. Он добавил, что "Яндекс" – это передовая компания, которая обладает высокой компетенцией сбора информации со всех источников, которые могут существовать.
"Яндекс" способен обрабатывать эту информацию, логика в этом есть, потому что можно собрать сведения по каждому человеку", – считает Изотов.
Ранее стало известно о том, что компания "Яндекс" запустила проект"Интернет-скоринг бюро" по оценке платежеспособности заемщиков для банков. Данные о клиентах, которые собирает "Яндекс", будут формировать скоринговый балл заемщика. За счет даже обезличенных данных банки смогут лучше оценивать своих потенциальных клиентов.
На данный момент продукт тестируют сразу несколько российских банков.
Ранее сообщалось, что Банк России планирует ужесточить процедуру выдачи ипотеки для банков. Таким образом, регулятор рассчитывает лишить кредитные организации стимула выдавать займы с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.
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