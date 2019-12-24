Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Небольшие дожди пройдут в Москве по вторник, 24 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столица в теплом секторе циклона, но поступление теплого воздуха будет постепенно ослабевать. Погода облачная, небольшие дожди", – заявил метеоролог.

По прогнозам экспертов, в течение дня температура воздуха в столице составит 6-8 градусов тепла. При этом к вечеру ожидается похолодание. Что касается атмосферного давления, то оно все еще ниже нормы – порядка 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве достигла рекордного значения за 140-летнюю историю метеонаблюдений. На базовой метеостанции, которая располагается на ВДНХ, к 20:00 понедельника, 23 декабря, зафиксировали 6,2 градуса тепла.

