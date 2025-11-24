24 ноября, 06:15Общество
Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве 24 ноября
Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев
Облачная погода и небольшие осадки, местами умеренные, ожидаются в столице в понедельник, 24 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от плюс 3 до плюс 5 градусов, по области – от плюс 1 до плюс 6 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 5 градусов.
Москвичам рекомендовали 24 ноября пересесть на общественный транспорт из-за ухудшения погоды. Водителей призвали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, следить за дорогой и не отвлекаться на телефон.
Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Состояние дорог находится под постоянным контролем. В зависимости от погодных условий специалисты проводят соответствующие регламентированные работы.
