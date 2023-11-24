Москвичей предупредили о снегопадах и ледяном дожде на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 27 ноября, в Москве ожидаются ледяной дождь и снегопады. В этот день сугробы вырастут до 15–18 сантиметров, сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Как отметил синоптик, 24 ноября в городе установилось низкое давление, однако во второй половине дня оно упадет до 717–718 миллиметров ртутного столба. По его словам, давление продолжит расти до 26 ноября, однако затем снова упадет.

"В ночь на воскресенье начнутся осадки, которые по силе и интенсивности превысят то, что было ночью сегодня. Сегодня выпало за ночь 4 миллиметра осадков. В субботу – -6...-1 градус, ночь на воскресенье будет холодная, а днем мороз ослабнет", – подчеркнул метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в столице 24 ноября составила 12 сантиметров. Подобная толщина снежного покрова соответствует периоду середины декабря. Кроме того, метеоролог уточнил, что в Московской области (в Черустях) высота сугробов достигла 15 сантиметров.

Кроме того, атмосферное давление в Москве утром 24 ноября достигло рекордно низкого показателя с 1973 года. Страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний в этот день могут почувствовать обострение характерных симптомов, в том числе тошноту, сонливость и головокружение.

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