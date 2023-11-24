В МЧС предложили давать выходной пострадавшим от чрезвычайных ситуаций россиянам

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Россиянам, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, нужно предоставлять оплачиваемый выходной и до 5 дней отпуска без сохранения зарплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный МЧС РФ законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс".

В ведомстве считают, что в трудной жизненной ситуации, сложившейся в результате ЧС, гражданам необходимо дать свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, а также восстановления условий жизнедеятельности и утраченных документов.

Поправки рассмотрят 24 ноября во время заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Отмечается, что условием для предоставления льгот должно быть одновременное установление фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, и нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС.

В МЧС России сообщили, что собираются продолжать работу над данной инициативой совместно с другими заинтересованными ведомствами.

Согласно проекту, возможные расходы на предоставление оплачиваемого выходного предлагается возложить на работодателей. В документе отмечается, что расходы на оплату труда за один рабочий день составляют менее 0,5% фонда оплаты труда конкретного работодателя.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить годовой отпуск до 35 дней для мобилизованных, которые имеют на иждивении детей. Свое обращение он направил в адрес первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

До этого в Госдуму внесли законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов и сокращении рабочего дня на час перед государственным праздником.

В Госдуме РФ предложили сократить рабочую неделю до 39 часов