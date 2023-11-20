В Госдуме предложили увеличить отпуск для имеющих детей мобилизованных

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить годовой отпуск до 35 дней для мобилизованных, которые имеют на иждивении детей. Свое обращение он направил в адрес первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, сообщает RT.

В документе он указал, что в настоящее время мобилизованные, участвующие в СВО, имеют право на отпуск сроком 28 дней в течение года службы, то есть 14 дней раз в шесть месяцев. Сухарев уточнил, что это положение применяется ко всем в независимости от того, если ли у служащего семья и дети, не состоит ли он в браке и является бездетным – срок отдыха от службы будет равным.

Депутат указал на статью 63 Семейного кодекса РФ, которая гласит, что за воспитание и развитие детей ответственность несут родители, и это их равное право. В связи с этим парламентарий попросил рассмотреть вопрос об увеличении годового отпуска до 35 дней военнослужащим, у которых есть трое детей любого возраста или имеется один ребенок в возрасте до семи лет.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненных бойцов СВО.

По словам первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, сейчас в подобных ситуациях с участников спецоперации полностью списывают кредитные обязательства. А для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей, добавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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