Госдума приняла в I чтении проект о списании с участников СВО поручительств по кредитам

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненных бойцов спецоперации на Украине.

Документ, внесенный группой парламентариев, предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО.

По словам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, на сегодняшний день в подобных ситуациях с участников спецоперации полностью списывают кредитные обязательства.

"Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей", – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что закон распространится на правоотношения военного в договорах поручительства.

Ранее депутаты партии ЛДПР предложили квоту в 10% для участников СВО при поступлении в колледжи. Сейчас квота предназначена для поступающих в вузы. По мнению инициаторов, подобная мера позволит решить вопрос с нехваткой специалистов в стране.

До этого Минобрнауки России утвердило право участников спецоперации и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах. Подобное возможно при отсутствии академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате.

В вузы РФ по квоте зачислили около тысячи бывших участников СВО