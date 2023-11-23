В ГД внесли законопроект о выплатах на жилье для уволенных женщин-военных с детьми

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, по которому уволенные женщины-военные с детьми до 16 лет смогут воспользоваться средствами с накопительного счета для оплаты кредита на жилье. Соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".

По словам авторов проекта, в настоящее время женщины-военные не могут получать средства с накопительного счета. В частности, к основаниям для получения такого права относится увольнение военнослужащего, длительность службы которого составляет более 10 лет. Также он должен достигнуть предельного возраста пребывания на службе.

"Принятие указанного законопроекта способствует устранению пробела в законодательстве по восстановлению прав и законных интересов военнослужащих женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет", – говорится в заявлении.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который распространяет выплаты по обязательному госстрахованию на старших родственников всех бойцов, погибших в зоне спецоперации.

Согласно документу, претендовать на получение компенсации смогут старшие родственники бойцов, которые погибли в первые месяцы СВО или в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений или заболеваний.

Семьи погибших в зоне СВО военнослужащих РФ получат допвыплаты на приобретение жилья