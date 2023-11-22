Совфед одобрил закон о выплатах старшим родственникам всех погибших бойцов СВО

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Совет Федерации одобрил закон, который распространяет выплаты по обязательному госстрахованию на старших родственников всех бойцов, погибших в зоне спецоперации.

Согласно документу, претендовать на получение компенсации смогут старшие родственники бойцов, которые погибли в первые месяцы СВО или в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений или заболеваний.

Мера распространится на случаи с 11 августа 2020 года по 14 июля 2022 года.

Ранее стало известно, что инициатива о единовременных выплатах пострадавшему в СВО гражданскому персоналу воинских частей, а также семьям погибших гражданских служащих, будет распространяться и на военных священников. Размер суммы планировали определить на уровне от трех до пяти миллионов рублей.



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