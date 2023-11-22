СФ одобрил повышение военных пенсий с октября 2024 года

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который направлен на увеличение так называемых военных пенсий с 1 октября 2024 года.

Отмечается, что изменения внесут в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей".

Ранее Госдума России приняла данный законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Согласно новым нормам, для этой категории пенсионеров на 3,85% увеличат размер понижающего коэффициента. Поэтому реальный размер военных пенсий с октября 2024 года увеличится на 4,5%.

В первом чтении законопроект был утвержден 31 октября. Инициативу внес в нижнюю палату парламента кабмин РФ.

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