Порядка 2 мм осадков выпало в Москве в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Порядка 2 миллиметров осадков выпало в Москве за среду, 24 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что отказывается считать случившееся первым снегопадом.
"Это приятный снежок на фоне потепления, обусловленного прохождением теплого фронта через столицу", – пояснил Вильфанд.
Синоптик призвал наслаждаться этим подарком погоды.
В то же время Вильфанд напомнил, что снег в любом количестве является помехой для движения машин. Он попросил водителей быть за рулем крайне осторожными.
Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что в разных районах столицы прирост выпавшего снега составил от 2 до 3 сантиметров. Сообщалось, что службы города провели подметание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой.
До этого жителей столицы предупредили, что снег и метелица сохранятся в городе до конца суток 24 ноября. В связи с непогодой в городе действует желтый уровень погодной опасности.
Непогода повлияла на дорожный трафик в столице
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