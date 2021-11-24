Порядка 2 мм осадков выпало в Москве в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 2 миллиметров осадков выпало в Москве за среду, 24 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что отказывается считать случившееся первым снегопадом.

"Это приятный снежок на фоне потепления, обусловленного прохождением теплого фронта через столицу", – пояснил Вильфанд.

Синоптик призвал наслаждаться этим подарком погоды.

В то же время Вильфанд напомнил, что снег в любом количестве является помехой для движения машин. Он попросил водителей быть за рулем крайне осторожными.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что в разных районах столицы прирост выпавшего снега составил от 2 до 3 сантиметров. Сообщалось, что службы города провели подметание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой.

До этого жителей столицы предупредили, что снег и метелица сохранятся в городе до конца суток 24 ноября. В связи с непогодой в городе действует желтый уровень погодной опасности.