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Москва 24

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Общество

21:52

Высота снежного покрова в столице достигла 3 см

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По прогнозам синоптиков, пик снегопада в Москве пройден, сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

В разных районах столицы прирост выпавшего снега составил от 2 до 3 сантиметров. Службы города провели подметание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой.

Сообщается, что до 09:00 местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха будет от –1 до +1 градуса, что может привести к образованию гололеда на дорогах. До утра 25 ноября местами порывы ветра ожидаются до 14 метров в секунду.

На данный момент городские службы непрерывно следят за состоянием дорог и улиц, в частности за опасными для движения транспорта участками.

Ранее жителей столицы предупредили, что снег и метелица сохранятся в городе до конца суток 24 ноября. В связи с непогодой в городе действует желтый уровень погодной опасности.

Москвичей призывали по возможности не использовать личный транспорт для перемещения по городу или строить маршрут в более позднее время, когда машин на дорогах станет меньше. Если поездка неизбежна, следует быть предельно внимательными, особенно при движении по мостам и путепроводам.

Непогода повлияла на дорожный трафик в столице

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