Высота снежного покрова в столице достигла 3 см

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
По прогнозам синоптиков, пик снегопада в Москве пройден, сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".
В разных районах столицы прирост выпавшего снега составил от 2 до 3 сантиметров. Службы города провели подметание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой.
Сообщается, что до 09:00 местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха будет от –1 до +1 градуса, что может привести к образованию гололеда на дорогах. До утра 25 ноября местами порывы ветра ожидаются до 14 метров в секунду.
На данный момент городские службы непрерывно следят за состоянием дорог и улиц, в частности за опасными для движения транспорта участками.
Ранее жителей столицы предупредили, что снег и метелица сохранятся в городе до конца суток 24 ноября. В связи с непогодой в городе действует желтый уровень погодной опасности.
Москвичей призывали по возможности не использовать личный транспорт для перемещения по городу или строить маршрут в более позднее время, когда машин на дорогах станет меньше. Если поездка неизбежна, следует быть предельно внимательными, особенно при движении по мостам и путепроводам.
Непогода повлияла на дорожный трафик в столице
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