Синоптики спрогнозировали слякотную и оттепельную погоду в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В среду вечером столичный регион пересечет теплый атмосферный фронт скандинавского циклона. На смену снегу и морозам в столицу придут слякоть и оттепели, сообщает центр погоды "Фобос".

Ожидается, что предстоящей ночью температура воздуха в Москве повысится до нулевой отметки, а в четверг столбики термометров покажут плюсовые значения. Синоптики допустили, что такая погода продержится до конца недели.

В выходные температурный режим ожидается более характерным для начала ноября: по ночам – от –1 до +1 градуса, в дневные часы – от 0 до +4 градусов.

Ночь с 23 на 24 ноября стала самой холодной с начала осени. Под утро температура воздуха на ВДНХ понизилась до минус 6,9 градуса, что является самым низким показателем для текущего сезона.

В комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть осторожными на улице из-за сильного ветра и метели. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Москве также продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В связи с этим в Минтрансе просили столичных водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

