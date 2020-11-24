Эксперт заявил, что ношение очков практически не влияет на риск заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ношение очков практически не влияет на риск заражения коронавирусом, поскольку в большинстве случаев инфекция передается воздушно-капельным путем. Об этом Агентству "Москва" рассказал главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.
"Вы же понимаете, что это какие-то десятые доли процентов. Запомните раз и навсегда: новый коронавирус, как и многие респираторные инфекции, передается практически исключительно воздушно-капельным путем либо крупными каплями – при кашле и чихании, либо микрокаплями – через дыхание", – отметил медик.
Он добавил, что также есть путь заражения вирусами через конъюнктиву и рот, но к COVID-19, по словам эксперта, это относится в меньшей степени.
"Но надо ли здоровым людям специально носить очки? Давайте не впадать уже в идиотизм", – отметил Мясников.
При этом для профилактики COVID-19 он призвал соблюдать социальную дистанцию и избегать большого скопления людей.
Ранее Мясников рассказал, что 5% переболевших COVID-19 полностью теряют антитела. При этом специалист отметил, что у пациентов может сохраняться иммунитет к инфекции.
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