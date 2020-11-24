Попова заявила о благополучном преодолении первой волны COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первую волну коронавируса Россия преодолела благополучно, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.
"На сегодняшний день Россия, можно сказать, что достаточно благополучно преодолела первую волну. Быстро разработали тест-систему, быстро меры реагирования", – подчеркнула Попова. Она добавила, что стране также удалось избежать распространения возбудителя из Китая.
Глава ведомства также заявила, что коронавирус будет возвращаться каждый год, становясь особенно активным в холодное время года.
Кроме того, она рассказала, что работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет чаще заболевают COVID-19, поэтому контроль за антиковидными ограничениями должен быть усилен.
В России за последние сутки выявили 24 326 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 230 (21,5%) заболевших. Всего в стране выявлено 2 138 828 случаев COVID-19, вылечился 1 634 671 человек, скончался 37 031.
В мире обнаружено уже более 58,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,385 миллиона человек скончались.
Попова заявила, что ситуация с коронавирусом не улучшится с наступлением зимы
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