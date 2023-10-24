В РФ могут сократить эфирное время рекламы букмекерских контор

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Эфирное время рекламы букмекерских контор хотят сократить в России на два часа. Соответствующий законопроект вносят в Госдуму парламентарии от ЛДПР вместе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщает ТАСС.

В настоящее время такая реклама может выходить в теле- и радиоэфир с 22:00 до 07:00. Депутаты считают, что это время необходимо сократить, чтобы реклама азартных игр транслировалась с 23:00 до 06:00. Для этого нужно будет внести соответствующие изменения в закон "О рекламе".

Также инициаторы предлагают установить общую продолжительность рекламы на уровне не более 10% общего допустимого времени во время эфира спортивных соревнований (сейчас – 20%).

Игорная деятельность в РФ находится под жестким контролем и разрешена только в пяти специальных зонах, отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

"Повсеместно стали появляться альтернативные азартные заведения – букмекерские конторы и разного рода лотереи. Они формально под эти ограничения не подпадают, но фактически это такие же предприятия, зарабатывающие на азарте и пари", – добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что такие увлечения тоже могут вызывать зависимость и приводить к большим финансовым проблемам. По его мнению, сокращение времени на рекламу букмекерских контор поможет "сдержать аппетиты" игорного бизнеса.

Ранее в Госдуме предложили создать специальный поддомен для сайтов игорных организаций. Соответствующее обращение на имя главы Минцифры Максута Шадаева направил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В документе говорится, что в последние годы участились случаи создания нелегально действующих онлайн-ресурсов якобы букмекерских контор, казино и других представителей игорного бизнеса. При этом такие ресурсы не имеют соответствующих лицензий и находятся вне правового регулирования, не гарантируя гражданам возврата их средств, подчеркнул Сухарев.



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