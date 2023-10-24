Врач перечислил обязательные прививки для пожилых людей

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Пожилые люди могут защитить себя от сезонных болезней, если вовремя сделают прививки. Это касается гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии, сообщает News.ru со ссылкой на доктора медицинских наук Юрия Конева.

"Сейчас вакцина от гриппа четырехвалентная, и шансы заболеть после прививки сильно уменьшаются. Еще есть коронавирус, который сейчас не столь тяжелый в своих осложнениях, как два года назад, потому что вирус мутирует, но прививку не помешало бы сделать", – отметил он.

По словам врача, пневмония стоит на лидирующих позициях среди причин смерти пожилых людей. Как считает специалист, данные прививки способны уменьшить риски болезней и тяжелых осложнений.

До этого иммунолог Владимир Болибок рассказал, что двойная эпидемия может возникнуть в России в 2025 году на фоне одновременного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и гриппом. Как отметил эксперт, в РФ в настоящее время наблюдается пик заболеваемости COVID-19. При этом, по его словам, эпидемиологическая ситуация улучшится к ноябрю.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал гражданам всех стран вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа. По его словам, в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19, а в Северном полушарии Земли отмечается приближение сезона гриппа.

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