24 октября, 06:08Общество
Москвичам рассказали о погоде 24 октября
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Во вторник, 24 октября, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов, а в Подмосковье – от нуля до 5 градусов.
Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве может понизиться до минус 3 градусов, по области – до минус 5 градусов.
Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что со вторника в московском регионе наступит полноценная зима, а в пятницу, 27 октября, столицу накроет сильный снегопад.
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что к утру 28 октября в столичном регионе может образоваться временный снежный покров высотой до 10 сантиметров.
Москвичам рассказали, когда в столице начнутся снегопады
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