Москвичам рассказали о погоде 24 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Во вторник, 24 октября, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов, а в Подмосковье – от нуля до 5 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до минус 3 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что со вторника в московском регионе наступит полноценная зима, а в пятницу, 27 октября, столицу накроет сильный снегопад.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что к утру 28 октября в столичном регионе может образоваться временный снежный покров высотой до 10 сантиметров.

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