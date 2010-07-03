Москвичам расскажут о признаках инсульта и первой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный невролог столичного департамента здравоохранения Николай Шамалов встретится с москвичами в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" 29 октября. На встрече будет обсуждаться тема "Инсульт: успеть вовремя", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Ключевой момент при борьбе с инсультом – вовремя успеть оказать помощь. Быстро распознать заболевание – а это непросто, немедленно вызвать скорую", – рассказал Шамалов.

Пришедшие узнают, что такое инсульт, что делать, если у человека появились его первые признаки, какие меры предпринять до приезда скорой помощи. Также специалист расскажет, какие алгоритмы лечения инсульта существуют на данный момент.

"В неврологии на первом месте по социальной значимости сегодня сосудистые заболевания головного мозга – инсульты. Каждый год в России такой диагноз получает порядка полумиллиона человек", – подчеркнул он.

Начало встречи запланировано на 19:00. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться.

В начале сентября шведские ученые выяснили, что у мужчин, у которых в подростковом возрасте зафиксирована избыточная масса, повышается риск получить инфаркт миокарда в возрасте до 65 лет.

Свою работу исследователи презентовали на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже. Они проанализировали данные длительного наблюдения за 1,7 миллиона подростков, родившихся в Швеции в период с 1950 по 1987 год и зачисленных на военную службу. Проводился анализ общего осмотра, измерения давления, коэффициента IQ, тестирования сердца и мышц.

Ранее российские ученые назвали основные факторы риска развития инсульта у мужчин и у женщин. Для мужчин опасность представляют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром, вызывающий ожирение, а также малоподвижный образ жизни.

При этом у женщин на развитие инсульта влияют в первую очередь сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия.

