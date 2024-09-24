Переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 24 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве во вторник, 24 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 7 градусов, по области – до 5 градусов.

Температура воздуха в столице вновь превысит климатическую норму уже в среду, 25 сентября. В дневные часы воздух прогреется до 20...25 градусов.

Вместе с тем в пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, в Москве прогнозируются дожди. Ночью в эти дни температура будет составлять от 10 до 15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов.