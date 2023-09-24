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24 сентября, 06:32

Общество

Москвичам рассказали о погоде 24 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 24 сентября, в Москве и области прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что бабье лето в столице закончится в начале последней недели сентября. Однако, как отметила синоптик, умеренное тепло будет еще ощущаться в Москве после завершения бабьего лета.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что заметное похолодание будет наблюдаться в столице уже на следующей неделе, временами температура воздуха будет опускаться до 15 градусов тепла.

Синоптики рассказали о погоде в столице 24 сентября

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