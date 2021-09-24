Опрос показал, сколько россиянам нужно спать для хорошего самочувствия

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Из исследования стало известно, что большинству (60%) россиян необходимо 7–8 часов сна, чтобы чувствовать себя бодрыми, сообщает РИА Новости.
19% опрошенных заявили, что для хорошего самочувствия им нужно поспать 9–10 часов в сутки. 18% респондентов засыпают на 5–6 часов, а 3% достаточно всего 3–4 часов.
Как отмечается, 45% пожаловались на недосып, каждый третий (34%) рассказал, что страдает от него редко, а 21% участников опроса заявили о хорошем и крепком сне.
Также, согласно исследованию, 73% россиян часто наблюдают у себя симптомы бессонницы. Из них 25% борются с ней, делая личные дела до тех пор, пока "глаза сами не закроются", 17% пьют снотворные, 6% занимаются медитацией.
Ранее ученые рассказали, как луна влияет на продолжительность сна у мужчин и женщин. Отмечается, что был проведен анализ сна у 852 мужчин и женщин в возрасте от 22 лет до 81 года. Ученые наблюдали за сном участников исследования и проводили полисомнографию.
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