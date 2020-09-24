Быстрее всего в РФ теплеют весна и осень – Росгидромет

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Темпы потепления в Российской Федерации в 2,5 раза выше средних по планете. Наиболее сильно потеплело весной и осенью, приводит РИА Новости доклад Росгидромета.

"Темпы потепления на территории России с середины 1970-х годов примерно в 2,5 раза превосходят среднеглобальные. Наибольшая скорость прироста температуры имеет место в высоких широтах. Потеплению подвержена вся территория России как в целом за год, так и во все сезоны", – говорится в исследовании о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в РФ.

Стало известно, что самый интенсивный рост температуры был весной (0,63 градуса за 10 лет), летом и осенью он составляет 0,39 и 0,43 градуса за аналогичный период.

Как следует из доклада, похолодание менее выражено на юге Западной Сибири (минус 0,4 градуса за 10 лет).

По данным синоптиков, рост зимней температуры для РФ в целом прекратился в середине 1990-х годов. В дальнейшем средняя температура убывала, однако за последние шесть-семь лет есть тенденция к ее росту, заключили в Росгидромете.

Ранее стало известно, что выходные в Москве станут последними теплыми днями в сентябре. В дневное время столбики термометров могут дойти до +20... +22 градусов.