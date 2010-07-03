Роскачество проверило воду для детей

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Специалисты Роскачества не обнаружили вредной детской воды на российском рынке, однако в некоторой продукции содержание калия и фтора отличалось от заявленного на этикетке, говорится на сайте организации.



В Роскачестве изучили продукцию в таре объемом от 0,33 до 6 литров 21 торговой марки воды для детей до трех лет. Воду проверили по 109 показателям качества и безопасности, эксперты проверили воду не только на содержание энтерококков и кишечной палочки, но и на наличие потенциально опасных веществ – нефтепродукты, нитраты тяжелые металлы.

"Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной. Ее действительно можно назвать "детской", она соответствует более жестким требованиям по количеству тяжелых металлов в составе, таких как кадмий и ртуть", – говорится в сообщении.

Вода 10 торговых марок соответствуют и обязательным требованиям безопасности, и опережающим требованиям добровольного стандарта организации. В продукции не было выявлено потенциально опасных веществ или опасных для здоровья микроорганизмов.

"Все исследованные образцы оказались абсолютно безопасны", – отмечает Роскачество.

Однако содержание калия в воде ряда производителей отличалось от заявленного на этикетке. В организации отметили, что производитель может не указывать конкретное содержание калия, но оно указывается, информация на этикетке не должна расходиться с реальностью.

Ранее специалисты Роскачества дали советы по выбору клубничного йогурта. В продукции одной из торговых марок были найдены бактерии кишечной палочки. Специалисты изучили йогурты на наличие золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней. Ни в одном из продуктов этого не нашли. Также в йогуртах нет тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов, афлатоксина М1, ГМО и превышений по антибиотикам.

В исследование вошло 26 торговых марок клубничных непитьевых йогуртов российского производства и по одному йогурту из Белоруссии и Швейцарии.

