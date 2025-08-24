Москвичей предупредили о ночном тумане с видимостью 100–500 м

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туман с видимостью 100–500 метров ожидается в Москве до 9:00 воскресенья, 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.

В ведомстве подчеркнули, что туман накроет город в ближайшие один-два часа. Водителям рекомендуют включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует быть особенно внимательным при переходе дороги и по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

Ранее сильный туман накрыл Подмосковье утром в субботу, 23 августа. Видимость на дорогах также ухудшилась до 200–700 метров.

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Москве возможно потепление в последние дни августа. Ближайшие 5–6 дней циклон, перемещающийся из районов Финского залива на территорию Коми, продолжит приносить к берегам Москвы-реки новые порции свежего воздуха. В такой ситуации дневная температура воздуха сможет приблизиться к 20-градусной отметке.