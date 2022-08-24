Синоптики заявили, что температурный рекорд может не состояться в Москве 24 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В центре погоды "Фобос" сообщили, что днем 24 августа воздух в Москве прогрелся до 30,8 градуса, однако до температурного рекорда 1938 года еще далеко. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Температурный фон в столице по-прежнему превышает норму почти на восемь градусов. По данным на 15:00, в Москве термометр на метеостанции на ВДНХ поднялся до отметки 30,8 градуса. Так что до рекорда 1938 года, который равен 33 градусам, пока еще далеко", – сообщили в центре.

Однако синоптики обратили внимание на то, что температура еще продолжает увеличиваться, поэтому об окончательных показателях на 24 августа можно будет говорить только после 21:00.

Специалисты также предупредили москвичей, что в столице в ближайшие дни аномальная жара сохранится.

Ранее горожан предупредили об аномальной жаре до конца недели. Отмечалось, что с 24 по 29 августа в столице температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы.

Кроме того, до этого Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 24 августа. Предупреждение выпустили из-за пожароопасности. Действовать оно будет до 14:00 25 августа.