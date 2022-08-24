Дефицит сна негативно влияет на взаимоотношения между людьми – ученые

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Нехватка сна может оказать негативное влияние не только на состояние здоровья человека, но и на его социальные связи с людьми. Об этом стало известно из исследования ученых Калифорнийского университета в Беркли.
Участие в эксперименте приняли 24 добровольца, которые не имели проблем со здоровьем. Исследование провели на участниках после восьмичасового сна и при его отсутствии.
Согласно полученным данным, нехватка сна вызывает нарушение функции нейронов, которые отвечают за социальное взаимодействие и возможность человека понимать собеседника.
Также ученые выяснили, что низкое качество сна сказывается на готовности помогать окружающим. Данные были получены после эксперимента, участие в котором приняли 100 человек. Наблюдение за сном участников показало, что люди расположены к помощи меньше после плохого сна.
До этого психолог Марк Трэверс рассказал, как можно избавиться от кошмаров во сне. Решить проблему поможет консультация с психологом. После внезапного пробуждения от кошмара специалист посоветовал послушать запах аромамасел, обнять плюшевую игрушку или включить спокойный подкаст или аудиокнигу.
Кроме того, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал уделять особое внимание выбору постельного белья. По его словам, формальдегид, наличие которого в постельном белье выявило Роскачество, может представлять смертельную угрозу для здоровья человека, поскольку имеет свойство менять клетки ДНК.
Кроме того, вещество может спровоцировать развитие рака верхних или нижний путей дыхания.
"Доктор 24": пять привычек перед сном
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