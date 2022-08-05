Эксперт рассказала, как избавиться от тревоги перед сном

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Чтение новостных лент перед отбоем и отсутствие самодисциплины может привести к серьезным нарушениям сна. Об этом Москве 24 рассказала сомнолог Татьяна Ларье.
Ранее в СМИ появилась информация, что за последний год россияне стали чаще приобретать снотворное и седативные препараты. Больше всего покупателей таких лекарств оказалось в Нижнем Новгороде. На втором и третьем местах – Казань и Воронеж.
По словам эксперта, если сон нарушается на фоне тревоги, то в первую очередь необходимо заняться самодисциплиной.
Кроме того, специалист отметила, что перед сном обязательно нужно замедляться. "Делаем приглушенный свет – так организм поймет, что наступает ночь (потому что мозг реагирует на свет). Соответственно, когда мы заблаговременно, например за полчаса, выключаем телевизор, приглушаем свет, организм понимает, что уже стемнело, и начинает хотеть спать. Очень важно соблюдать эту ритуальность", – продолжила сомнолог.
Также человеку перед сном обязательно стоит выровнять свое психологическое состояние. "Сейчас люди очень много читают новостей, переживают по этому поводу, появляется постоянное чувство тревоги. Чтобы сохранить здравый рассудок, нужно дозировать их и фильтровать информацию", – объяснила Ларье.
По словам сомнолога, если эти методы не помогают, то тогда уже стоит обратиться к врачу, который может прописать седативный препарат. Назначать же его себе самостоятельно категорически нельзя, подчеркнула она.
Ранее врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, что расцветка интерьера спальни может влиять на качество сна человека. Например, цветовая монотонность в интерьере без контрастных деталей может вызывать у человека дискомфорт и тревогу из-за недостаточной стимуляции зрительного нерва.
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