Эксперт рассказала, что можно сделать, если не назначают пенсию по старости

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Пенсию по старости могут не назначать из-за маленького стажа либо нехватки пенсионных баллов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольгу Дайнеко.

Специалист отметила, что решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или "докупить". Под вторым вариантом подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов.

"Нужно учитывать, что таким образом приобрести можно только недостающий обычный страховой стаж. Cпециальный стаж, например "северный", купить не получится", – предупредила она.

По словам Дайнеко, лучше заранее проверить количество баллов и стажа, так как оплатить можно только один год. В текущем году минимальная сумма взносов для покупки года стажа составляет 42,8 тысячи рублей, что приравнивается к 1,02 балла, а максимальная сумма – 343 тысячи рублей (8,13 балла за год).

Год уплаты взносов увеличит страховой стаж на год. Однако добровольные взносы нельзя вносить за предыдущие периоды – только за текущий год. В связи с этим недостаток пенсионных баллов и стажа необходимо проанализировать заранее.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, кому с 1 августа пересчитают пенсии. Максимально выплата может увеличиться на стоимость трех пенсионных баллов.

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