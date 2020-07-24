Московская скорая начинает использовать портативные капнографы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках пилотного проекта 53 бригады столичной скорой помощи оснастят капнографами, которые позволяют определить эффективность работы легких пациента. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Эти устройства – капнографы – позволят врачам быстрее диагностировать причину нарушения дыхания и, как следствие, быстрее начать терапию. Бригады скорой помощи, оснащенные новым оборудованием, будут направляться к пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, шоковыми состояниями, например при тяжелой пневмонии или бронхиальной астме, а также с остановкой сердца", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как поясняется, капнограф присоединяется к специальному устройству, через которое дышит человек, и улавливает выдыхаемый воздух. На дисплее прибора отображаются все ключевые показатели, показывающие обмен углекислого газа.

Ранее эти процессы отслеживали только в стационарах, однако теперь бригада скорой помощи может брать прибор с собой к пациенту.

Как рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов, показатель выдыхаемого углекислого газа уже давно учитывается в ходе операций, а также рекомендован для использования в условиях реанимации.

"Теперь капнографы будут применять и в московской скорой помощи, прежде всего бригадами анестезиологии-реанимации", – отметил Плавунов.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что граждане из группы риска по коронавирусу могут получить вакцину уже в августе текущего года. По словам руководителя ведомства, категории пока уточняются. По предварительным данным, вакцину сначала предложат медицинским работникам и тем, кто чаще сталкивается с больными.

Согласно данным ВОЗ, вакцина от COVID-19 может стать доступной не ранее первой половины 2021 года. Эксперт организации Майкл Райан призвал реалистично оценивать ситуацию.

Что касается России, то здесь инициирована процедура разрешений испытания второй версии вакцины. Первая уже прошла два этапа исследований и доказала эффективность и формирование иммунитета.

