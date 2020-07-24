Дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность, кратковременный дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 24 июля.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона.

Максимальная температура воздуха составит 18-22 градуса тепла, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60 процентов.

На пятницу Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы.

Также там рассказали, что в предстоящие выходные в Москве ожидается потепление, воздух прогреется до 23–25 градусов.