Дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Переменная облачность, кратковременный дождь и до 22 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 24 июля.
Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона.
Максимальная температура воздуха составит 18-22 градуса тепла, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60 процентов.
На пятницу Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы.
Также там рассказали, что в предстоящие выходные в Москве ожидается потепление, воздух прогреется до 23–25 градусов.
Синоптики предрекли самое дождливое лето в истории столицы
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