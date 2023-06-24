Минпросвещения РФ создало Оперштаб по детскому отдыху в регионах с режимом КТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минпросвещения России создало оперативный штаб в связи с введением режима контртеррористической (КТО) операции в некоторых регионах, сообщил журналистам глава министерства Сергей Кравцов. Он также отметил, что летняя оздоровительная кампания во всех областях страны проходит в штатном режиме.

"В министерстве создан оперативный штаб, мы получаем данные из всех регионов. Оздоровительная кампания проходит в штатном режиме, усилены меры безопасности в детских оздоровительных центрах…", – сказал он.

Режим КТО – это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств. Их проводят, чтобы пресекать теракты, обезвреживать террористов, обеспечивать безопасность граждан и организаций.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК Вагнер захватили штаб Южного военного округа. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

С экстренным обращением по сложившейся ситуации выступил Владимир Путин. Президент РФ призвал втянутых в мятеж не совершать роковую ошибку и прекратить участие в преступных действиях.

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