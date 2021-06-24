Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 24 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 35–37 градусов тепла, в Подмосковье – 32–37 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 25 %", – говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что особенно осторожными в такую погоду следует быть людям с хроническими заболеваниями, пожилым и детям.

"При серьезных проблемах со здоровьем, эндокринных нарушениях, ослаблении защитных сил организма, приспособиться к таким внешним условиям очень тяжело, поэтому стоит соблюдать рекомендации врачей: ограничить или же вовсе отказаться от прогулок в дневные часы, если нет противопоказаний, то пить больше воды", – сказано в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что "пустынная" жара в Москве продержится до субботы, 26 июня. Он также отметил, что в воскресенье, 27 июня, возможен кратковременный дождь.