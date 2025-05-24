Роспотребнадзор заявил, что не регистрировал случаи желтой лихорадки в РФ уже более 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор заявил, что не регистрировал случаи желтой лихорадки в РФ уже свыше 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Однако Роспотребнадзор организовал постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по желтой лихорадке, указали в ведомстве. Например, на границе России с зарубежными странами круглосуточно работает система "Периметр", которая помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Также ведомство регулярно следит за циркуляцией комаров, которые являются переносчиками желтой лихорадки. Специалисты Роспотребнадзора посоветовали всем тем, кто собирается поехать в эндемичные регионы, вакцинироваться, чтобы обеспечить себе пожизненный иммунитет.

Для выявления острого вирусного заболевания в стране также имеется высокочувствительная тест-система, подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзор ранее взял на контроль информацию о вспышке желтой лихорадки в Колумбии. По данным ведомства, с начала прошлого года было подтверждено 74 случая заражения данной инфекцией, из них 34 – с летальным исходом. В связи с этим было объявлено чрезвычайное положение.

При этом данная инфекция распространяется среди определенных видов комаров и приматов. Сейчас она зафиксирована уже в 13 странах Центральной и Южной Америки. У зараженных наблюдается высокая температура, головные, мышечные и абдоминальные боли, озноб, тошнота и рвота, а также конъюнктивит.

