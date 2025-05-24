24 мая, 06:22Общество
Переменная облачность и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве 24 мая
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в столице в субботу, 24 мая. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 25 до 27 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.
Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура воздуха в столице может опуститься до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.
Метеорологическое лето началось в Москве на 4 дня раньше климатической нормы. Так, 22 мая началось с достаточно прохладной погоды, однако затем воздух прогрелся и к вечеру в столице уже было 23 градуса, то есть среднесуточная температура составила 15,5 градуса.
В начале лета в Московском регионе ожидается теплая и солнечная погода, которую будет формировать антициклон. Максимальная температура воздуха при этом приблизится к отметке 30 градусов.
Синоптики сообщили о наступлении метеорологического лета в Москве