Законопроект о запрете смены пола без операции внесут в Госдуму 25 мая

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Проект закона о запрете смены пола без проведения операции внесут на рассмотрение в Госдуму 25 мая, сообщил заместитель председателя ГД Владислав Даванков. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале палаты.

"Владислав Даванков на заседании Совета Государственной думы сообщил, что подготовлен и завтра будет внесен межфракционный законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции", – говорится в публикации.

В сообщении также отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал проект и призыв Даванкова всем парламентариям присоединиться к авторству инициативы.

Ранее сообщалось, что в России запретят смену пола без хирургической операции в рамках борьбы с уклонистами.

Появилась информация, что Минюст занимается разработкой законодательной инициативы о запрете смены пола в паспорте. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщал, что с 2018 по 2022 год зарегистрировали более 2 700 случаев смены пола.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что мужчины, которые сменили пол только "на бумаге" для того, чтобы не попасть в армию, – мошенники.

