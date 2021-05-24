Синоптик рассказал о погоде в Москве на стыке сезонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о том, какой будет погода на стыке сезонов в Москве.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о жаре в ряде регионов России в конце мая. По данным метеоролога, в Поволжье и на Урале сохранится довольно высокая температура – до +37 градусов.
Аномальная жара также прогнозируется в Свердловской области, Пермском крае, Оренбургской области. В Омской области температура будет +36 градусов и выше, в Екатеринбурге – 30 градусов тепла.
По словам Поздняковой, экстремальных температур в Москве ждать не стоит. На текущей неделе воздух будет прогреваться практически в пределах нормы с небольшим превышением.
"Первая половина недели будет с достаточно комфортной температурой, где-то 20–25 градусов, то есть температура воздуха будет выше климатической нормы для конца мая", – рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что до четверга осадков не ожидается. Однако уже к выходным столицу будут накрывать кратковременные дожди, а в начале следующей недели – еще и падение температуры.
"В конце мая характер погоды будет меняться, будут преобладать северные потоки, к нам придет холодный воздух. В лето мы войдем с температурой воздуха ниже климатической нормы. На стыке сезонов произойдет кардинальная перемена в погоде", – заявила Позднякова.
По словам синоптика, 31 мая дневная температура воздуха может составить порядка 10 градусов тепла. 1 июня – 11–12 градусов днем, до 7 градусов – в ночное время. "Для этого времени года холодно", – пояснила Позднякова и добавила, что пока этот прогноз вероятен, однако точные цифры можно будет назвать только позже.
Также в ближайшие дни в ряд регионов России придут заморозки. "Заметные заморозки уже были и сохранятся в Иркутской области – до -6 градусов. В конце мая это редко бывает", – предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Кроме того, низкие температуры ожидаются в регионах Дальнего Востока. Ночью температура воздуха там будет варьироваться от 0 до +4 градусов, при этом в отдельных областях она опустится ниже нуля. Речь идет в том числе о Якутии, Хабаровском крае и Амурской области.
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