Смертность в РФ за четыре месяца ниже, чем за аналогичный период 2019 года – Попова

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

"В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году, по всей стране", – заявила Попова.

По ее словам, это важно заметить, "потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция".

Ранее Попова сообщила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения из-за новой коронавирусной инфекции. Она отметила, что ни один из предсказываемых России "страшных" сценариев развития пандемии не оправдался.

За последние сутки в стране зарегистрировано 8 599 случаев COVID-19. В 3 777 из них клинических проявлений не было.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России – 344 481 в 85 регионах. Это на 2,6% больше, чем днем ранее.