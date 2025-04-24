Облачная погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве 24 апреля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Облачная погода с прояснениями и местами кратковременным дождем ожидается в столице в четверг, 24 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 18 до 20 градусов, по области – от 17 до 22 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 8 градусов, а в Подмосковье – до плюс 6 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до вечера 24 апреля. Синоптики ожидают аномально жаркую погоду, превышающую климатическую норму на 7 градусов и более, до 21:00 четверга.

Однако уже в субботу, 26 апреля, в Москву могут прийти похолодание и аномальные ливни. Также, возможно, пройдет мокрый снег. В течение дня температурные показатели не превысят 5–10 градусов тепла, вечером похолодает до 0 – плюс 5 градусов.