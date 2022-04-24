В Москве за сутки госпитализированы 134 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализированы 134 пациента с COVID-19. На ИВЛ находятся 93 человека. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в городе выявлено 584 новых случая коронавирусной инфекции. От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 18 человек. Победить болезнь смогли 447 пациентов.

В России за последние сутки госпитализировали 1 352 человека с коронавирусом. Это на 49,6% меньше, чем днем ранее. Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 8 446. Большинство из них пришлось Санкт-Петербург и на Москву. Там заразились 587 и 584 человека соответственно. В Московской области выявили 356 случаев коронавируса, в Свердловской области – 305.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России с начала пандемии сделали более 289,5 миллионов тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 177 тысяч исследований.