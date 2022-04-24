Более 289,5 млн тестов на коронавирус провели в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 289,5 миллионов тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщается в телеграм-канале проекта "Стопкоронавирус.рф".

"За последние сутки проведено 177 тысяч тестов на коронавирус", – уточняется в сообщении.

Кроме того, по информации надзорного ведомства, по состоянию на 24 апреля 2022 года в мире выявили 508 829 800 заболевших COVID-19. Суточный прирост случаев заражения равен 605 350 случаев.

Гражданам напоминают о важности вакцинации, по-прежнему остающейся наиболее эффективной мерой защиты от коронавируса. Также россиянам напомнили о необходимости соблюдать правила личной гигиены и по возможности сократить посещение общественных мест. При ухудшении самочувствия важно остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что в будущем коронавирус может стать сезонной инфекцией или найти хозяина среди животных. При этом снижение коллективного иммунитета способно привести к тому, что люди вновь начнут болеть коронавирусом, заражаясь от представителей фауны.