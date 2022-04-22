Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 43,7%, снизившись на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
Неделей ранее данный показатель был равен 45,2%.
Отмечается, что вакцинацию первым компонентом выполнили уже 90 320 287 раз. Полностью провакцинировались граждане 86 465 330 раз.
Ранее Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус, который составлял не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.
При этом в ведомстве сообщили, что штамм "Дельта" в РФ практически исчез. После появления иммунитета к данному штамму у большинства он уступил место другим вариантам вируса. Однако "Дельта" может вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, а иммунитет населения к данному варианту коронавируса будет утрачен.
Говорить о завершении пандемии пока преждевременно – Роспотребнадзор
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