Вирусолог спрогнозировал подъем заболеваемости коронавирусом в РФ в конце лета

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Всплеск заболеваемости коронавирусом в России может произойти в конце лета, заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков.

По мнению эксперта, после майских праздников не стоит ожидать увеличения числа заболевших и госпитализированных.

"Другое дело, что к концу лета этот иммунитет будет ослабевать. Может возникнуть угроза небольшого подъема заболеваемости. И не надо забывать о Китае, где безуспешно пытаются сдержать вирус. По-видимому, у них будет очень много зараженных, а чем больше людей болеют, тем сильнее мутирует вирус. В результате в Китае может появиться новый штамм COVID-19, который будет способен прийти к нам, усиливая угрозу повторной вспышки ковида, пик которой придется на конец лета", – приводит НТВ его слова.

Вирусолог отметил, что новый всплеск заболеваемости не будет драматичным и перегружать систему здравоохранения.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали маловероятным полное исчезновение коронавируса. По мнению руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, вирус останется навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру.