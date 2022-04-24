В России за сутки госпитализированы 1 352 человека с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 1 352 человека с коронавирусом. Это на 49,6% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Снижение числа госпитализаций произошло в 75 регионах страны. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 4 субъектах. Без изменений ситуация осталась в 6 регионах РФ.

От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончался 168 человек. Выздоровели за сутки 10 508 человек, что на 19,4% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 8 446. Большинство из них пришлось Санкт-Петербург и на Москву. Там заразились 587 и 584 человека соответственно. В Московской области выявили 356 случаев коронавируса, в Свердловской области – 305.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России с начала пандемии сделали более 289,5 миллионов тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 177 тысяч исследований.