В России за сутки госпитализированы 1 352 человека с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
В России за последние сутки госпитализировали 1 352 человека с коронавирусом. Это на 49,6% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Снижение числа госпитализаций произошло в 75 регионах страны. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 4 субъектах. Без изменений ситуация осталась в 6 регионах РФ.
От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончался 168 человек. Выздоровели за сутки 10 508 человек, что на 19,4% меньше по сравнению с предыдущим днем.
Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 8 446. Большинство из них пришлось Санкт-Петербург и на Москву. Там заразились 587 и 584 человека соответственно. В Московской области выявили 356 случаев коронавируса, в Свердловской области – 305.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России с начала пандемии сделали более 289,5 миллионов тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 177 тысяч исследований.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 43,7%
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